Tieners halen zelf slang weg op speelplaats van school Redactie

02 juli 2019

08u31

Bron: KameraOne 0

Op het speelplein van een school in het Thaise Kanchanaburi had een slang zich rond een speeltuig gewikkeld. De meeste kinderen liepen weg, maar twee tieners durfden het aan om de slang te vangen. Het ging om een vliegende slang. Die soort is matig giftig, een beet is meestal niet gevaarlijk voor de mens. Toch is het geen katje om zonder handschoenen aan te pakken want het dier dankt zijn naam aan de zweefvluchten die het maakt als hij wordt bedreigd. De vliegende slang maakt zich dan breed en lanceert zich vanaf een zekere hoogte om te ontsnappen. Als dat niet lukt, zal deze soort zich niet inhouden om te bijten. De jongens zijn erin geslaagd de slang veilig weg te halen. Ze hebben het dier vrijgelaten in het wild.