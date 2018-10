Tieners gebruiken haan als voetbal: dier overleeft mishandeling niet TTR

18 oktober 2018

18u23

Bron: NH Nieuws, De Telegraaf 0 Dieren Jonge dierenbeulen hebben een haan van een kinderboerderij in de Noord-Hollandse stad Naarden gestolen en gebruikt als voetbal. Het dier heeft de gruwelijke mishandeling niet overleefd, zo bericht de regionale televisiezender NH Nieuws.

De tieners braken in de nacht van 22 op 23 september in bij kinderboerderij de Pluimgraaf in Naarden, waar ze een haan in een zak stopten en meenamen naar een veldje verderop. Vervolgens gebruikten de jongeren de haan als voetbal en schopten het dier uiteindelijk dood.

“Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt een vrijwilliger aan NH Nieuws. “Je kan het gewoon niet voorstellen dat iemand zoiets doet. Ik wil niet één dader aanwijzen. Ik wil dat ze allemaal bekend zijn, pas dan gaan we ook verdere stappen ondernemen. Dit gaat verder dan gewoon groepsdruk. Dit is gewoon moedwillig een dier vermoorden. We zijn echt verbijsterd”, klinkt het.



De medewerkers van kinderboerderij de Pluimgraaf hebben intussen aangifte gedaan bij de politie. Agenten proberen de daders, die te zien zijn op camerabeelden, momenteel op te sporen.