Tiener wil ex-liefje straffen en koelt woede op zijn hond. Ze post beelden op Snapchat en dat komt haar nu duur te staan Koen Van De Sype

Bron: Facebook, news.com.au 0 Facebook Dieren Een Australische tiener heeft zich de woede van het internet op de hals gehaald nadat ze de hond van haar ex-vriendje mishandelde om de jongeman te raken. Ze maakte filmpjes van het jankende dier en postte die op Snapchat, waar ze snel weer verdwenen. Maar enkele toeschouwers konden de beelden opslaan en daardoor krijgt Claire W. (17) nu de rekening gepresenteerd.

De tiener uit Rockhampton in Queensland is op de beelden te zien, terwijl ze de hond zeker 26 keer een trap verkoopt en hem in en rond het huis achtervolgt. Buster probeert er jankend vandoor te gaan, maar slaagt er niet in zich in veiligheid te brengen. “Je hond is dood Rylee”, kan je haar op de beelden horen zeggen, verwijzend naar haar ex. “Wat vind je hiervan Rylee?” (bekijk het filmpje hieronder. Opgelet: de beelden zijn hard)

Claire postte de filmpjes zaterdagavond op Snapchat, waar ze door verontwaardigde toeschouwers bewaard werden en opgeladen op Facebook. In geen tijd gingen ze daar viraal en het meisje kreeg bakken kritiek over zich heen. De politie en de dierenbescherming RSPCA werden op de hoogte gebracht en begonnen samen een onderzoek. Daarop werd de 17-jarige gisterenmiddag gearresteerd. Vandaag pleitte ze voor de rechtbank schuldig aan dierenmishandeling.

Therapie

De rechter oordeelde dat ze twee jaar lang geen hond meer mag kopen en liet haar gaan onder voorwaarden. Die voorwaarden zijn twee jaar geldig en houden onder meer in dat ze therapie moet volgen voor haar agressieprobleem. “Jammer genoeg kan ik je niet verbieden om nog op sociale media te komen, anders zou ik dat zeker doen”, aldus rechter Jeff Clarke. (lees hieronder verder)

Na de uitspraak volgde een nieuwe golf van verontwaardiging bij het publiek en er werden honderden gewelddadige bedreigingen aan het adres van de tiener geuit via Facebook. Er werd ook een online petitie opgestart die haar daden “verwerpelijk” noemde en eiste dat de hond elders onder zou worden gebracht. De moeder van Claire zou Buster vandaag echter moeten afgeven van de rechter.

Tik

Ook haar ex-vriend – Rylee P. – liet zijn verontwaardiging horen en noemde de uitspraak van de rechter maar “een tik op de vingers”. Maar hij toonde zich wel gelukkig dat zijn hond nu veilig is. “Bedankt aan iedereen voor de hulp en de steun, mijn jongen is nu safe”, schreef hij op Facebook.

