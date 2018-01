Tien schapen doodgebeten in Ranst: zeker niet het werk van wolvin Naya Dietert Bernaers Sander Bral LB EB

26 januari 2018

10u46 0 Dieren Op een landbouwbedrijf in Ranst zijn tien schapen doodgebeten. Het is nu zeker dat dit niet het werk was van Naya, de wolvin die sinds begin dit jaar op Belgische bodem verblijft.

Op basis van de gps-gegevens van de tracker van wolvin Naya, blijkt dat het dier de laatste drie tot vier dagen in de omgeving van het militair domein in Leopoldsburg is gebleven en dus helemaal niet in Ranst is geweest. Dat meldt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

"Dit is niet het werk van een wolf", zegt ook Jan Loos van Landschap vzw , die zes jaar geleden de komst van de wolf naar België al voorspelde via de campagne Welkom Wolf. "Wolven gaan zeer chirurgisch te werk met een precieze beet in de nek zoals we in Meerhout bij wolvin Naya zagen. Hier is duidelijk een ander zoogdier met een meer chaotische methode te werk gegaan. Mogelijk een hond, dat moeten de specialisten uitmaken."

Het voorval deed zich niet voor tijdens één nacht, maar over een periode van twee weken. Medewerkers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zullen het voorval verder onderzoeken.

"Ik ben de laatste twaalf dagen al tien schapen verloren op deze manier", zucht schapenhouder Theo. "Vannacht zet ik mijn beesten op stal, dit kan zo niet verder. Ik heb nog al schapen verloren aan wilde dieren, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is een echte shock."

Nieuwe afspraken over gps-gegevens

Volgens woordvoerder Koen Van Muylem zijn inmiddels ook nieuwe afspraken gemaakt met de Duitse onderzoeker Norman Stier, die de gps-gegevens van de wolvin opvolgt. Stier zal het INBO op de hoogte brengen als Naya de ruimere omgeving van het militair domein in Leopoldsburg verlaat.

Vorig weekend beet wolvin Naya naar alle waarschijnlijkheid wel twee schapen dood in Meerhout. Indien de doodgebeten schapen toch het werk zijn van Naya, heeft de getroffen landbouwer recht op een schadevergoeding.