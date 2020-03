Tien dieren dood na brandstichting in dierenverblijven Beekse Bergen Noëlle van den Berg

26 maart 2020

16u35

Bron: AD.nl, ANP 474 Dieren Verschillende dieren van het Nederlandse Safaripark Beekse Bergen zijn dood in hun verblijf aangetroffen nadat in sommige dierenverblijven brand heeft gewoed. De brand ontstond volgens de politie door brandstichting.

De dode dieren werden donderdagochtend ontdekt toen de verzorgers begonnen aan hun ronde. Volgens een woordvoerder van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek woedde het vuur ‘s nachts op meerdere plaatsen, onder andere in het verblijf van de cheetahs.

“Drie verblijven hebben in brand gestaan. Dit was in twee houten buitenverblijven en bij een stal", laat de woordvoerder weten. De twee buitenverblijven zijn volledig afgebrand, tien dieren kwamen om het leven. Het gaat om antilopes: acht impala’s en twee koedoe’s. In verband met de kou moesten de impala’s en koedoe’s binnen overnachten.



“We tasten in het duister over de toedracht van de brand”, meldt de woordvoerder nog. “De politie heeft de bewakingsbeelden in het bezit en wij moeten vooral de verzorgers bijstaan, die enorm zijn geschrokken.”

De politie spreekt van ‘triest nieuws’ en onderzoekt de zaak. “Wie helpt ons deze dader(s) te vinden?”, klinkt het op Twitter. Safaripark Beekse Bergen is door de coronacrisis voorlopig niet toegankelijk voor publiek.

Triest nieuws vanuit het dierenrijk, 10 dieren gedood door brandstichting #Hilvarenbeek. Wie helpt ons deze dader(s) te vinden? pic.twitter.com/P7i4JzuXmY Politie Tilburg eo(@ Politie_Tilburg) link

Tien dieren dood na brandstichting in dierenverblijven Beekse Bergen https://t.co/EITDbh7EB0 AD.nl(@ ADnl) link