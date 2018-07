Thomas Cook stopt ticketverkoop voor orkashows HA

29 juli 2018

16u05

Bron: AFP, Belga 0 Dieren De Britse reisgroep Thomas Cook stopt vanaf volgende zomer met de verkoop van tickets voor attracties met orka's die in gevangenschap leven. Dat heeft algemeen directeur Peter Fankhauser bekendgemaakt in een mededeling op de website van de groep.

Thomas Cook voerde anderhalf jaar geleden een nieuw beleid in rond dierenwelzijn. Sindsdien zijn 49 dierenattracties doorgelicht. Daarvan bleken er 29 niet te voldoen aan de standaarden die Thomas Cook oplegt. De beslissing om de orkashows te bannen, is eveneens een gevolg van de nieuwe richtlijnen.

Concreet schrapt Thomas Cook twee attracties uit zijn aanbod. Volgens de Britse pers gaat het om het dierenpark Loro Parque op Tenerife en de SeaWorld-parken.



De reputatie van SeaWorld, dat al bestaat sinds 1959, verslechterde de laatste jaren door verschillende schandalen. In 2016 kondigde het bedrijf aan dat het zou stoppen met zijn fokprogramma voor orka's.