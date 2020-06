Thaise stad opgeschrikt door gewelddadige ‘apenbendes’: “Wij moeten in een kooi leven” YV

24 juni 2020

10u48

Bron: The Guardian, AFP 0 Dieren Ongeveer 6.000 wilde makaken hebben delen van Lopburi, een stad in Thailand onveilig gemaakt voor mensen om er op straat te komen. De situatie is er zelfs zo uit de hand gelopen dat inwoners hun terrassen en tuinen moeten afschermen met tralie. “Wij leven in een kooi, maar de apen leven buiten”, verklaart een bewoonster.



De stad, in het noorden van de hoofdstad Bangkok, ziet de laatste jaren haar apenpopulatie groter worden. De laatste drie jaar is het aantal apen er zelfs verdubbeld. Door toeristen die bananen meebrachten om de makaken te lokken voor een foto, zijn de leefomstandigheden er optimaal geworden voor de primaten waardoor ze zich vlug wisten voort te planten. Maar door de uitbraak van het coronavirus zijn er amper toeristen in de stad geweest de laatste maanden met gevolg dat de makaken gewelddadig zijn geworden op zoek naar voedsel.

Volgens lokale bewoners hebben een deel van de dieren een verlaten cinema overgenomen waar ze nu wonen. Niet veel verder heeft een winkeleigenaar enkele knuffeldieren in zijn uitstalraam moeten plaatsen om de makaken af te schrikken die er regelmatig komen stelen. Door het gebrek aan toeristen en hun bananen, gaan de dieren op zoek naar restjes fastfood en snoep. “Hoe meer ze daarvan eten, hoe meer energie ze hebben en hoe vlugger ze zich voortplanten”, klinkt het.

Het stadsbestuur start nu met een sterilisatieprogramma om het aantal primaten terug te dringen. Tegen deze vrijdag wil de stad 500 dieren gesteriliseerd hebben.