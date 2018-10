Thaise olifantenpolo afgelast nadat video barbaarse praktijken aan het licht brengt Redactie

18 oktober 2018

16u39

Bron: Belga 0 Dieren PETA haalt zijn slag thuis: na zestien jaar wordt een jaarlijks event rond olifantenpolo in Thailand afgelast. Dat meldt de organisatie vandaag aan het Duitse persbureau DPA. De dierenrechtenorganisatie had eerder gemeld dat de olifanten achter de schermen mishandeld werden.

De beslissing komt er nadat PETA een rapport naar buiten bracht over mishandeling van de olifanten op het event. Op een video die de organisatie verspreidde via YouTube is te zien hoe de dieren geslagen werden met olifantenhaken, een metalen haak met een scherpe rand. De dieren hadden bovendien geen toegang tot schaduw terwijl de temperatuur opliep tot 33 graden. Dit jaar namen zeker twintig olifanten deel aan het evenement.

De organisator van het event liet aan DPA weten dat het misbruik was onderzocht en dat bleek dat er inderdaad dieren werden mishandeld. Het heeft daarom beslist om de wedstrijd niet meer te organiseren.



PETA is tevreden dat de olifantenpolo is afgelast. "We stoppen niet met actie voeren totdat alle olifanten die in gevangenschap leven in dierentuinen, circussen en kampen verhuizen naar parken waar ze kunnen leven zoals ze dat in het wild zouden doen", zegt Jason Baker, vicepresident voor Azië.

