Thaise minister ontkent dat “apen mishandeld worden bij plukken van kokosnoten”

07 juli 2020

16u18

Bron: AP, LA Times 0 Dieren De Thaise minister van Economie Jurin Laksanawisit ontkent de beschuldigingen van de dierenorganisatie PETA dat apen mishandeld worden bij het plukken van kokosnoten. “De dieren zijn vooral een toeristische attractie”, klinkt het.



De dierenrechtenorganisatie onderzocht de leefomstandigheden van de makaken in Thailand. Volgens PETA worden de dieren mishandeld bij het plukken van kokosnoten. De dieren zouden in gevangenschap getraind worden in speciale scholen om te werken op Thaise kokosplantages en worden naar verluidt gedwongen om wel 1.000 kokosnoten per dag te verzamelen.

Enkele medewerkers van PETA gingen naar acht kokosplantages waar ze misstanden aantroffen. “Apen zaten vastgeketend aan oude banden of opgesloten in kooien die nauwelijks groot genoeg waren om er in te kunnen bewegen. Een aap schudde als een bezetene aan de tralies van een kooi in een vergeefse poging om te ontsnappen. Een andere aap, die was vastgebonden aan een touw, probeerde wanhopig weg te rennen van een dierentrainer”, zo luidde het in een mededeling.

In één geval vernam de organisatie zelfs dat de hoektanden van apen worden uitgetrokken als ze proberen om trainers te bijten. PETA verspreidde bijgevolg beelden van aapjes aan touwen en kettingen.

“Vooral toeristische attractie”

De Thaise minister van Economie Jurin Laksanawisit reageert nu voor het eerst op het onderzoek van PETA. “Het plukken door apen is geen groot deel van de kokosnotenindustrie. De dieren zijn vooral een toeristische attractie en ze worden niet mishandeld”, verklaart minister Laksanawisit.

Als reactie op het nieuws hebben supermarkten Albert Heijn, Waitrose, Ocado, Co-op en Boots vorige week besloten om sommige goederen niet langer te verkopen. De Thaise minister zegt dat de campagne van PETA de verkoop van kokosproducten in Europese landen sterk beïnvloedt.

Voorts meldt de Thaise minister dat hij morgen een bijeenkomst zal houden met de vertegenwoordigers van de kokosindustrie. Daarnaast wil hij buitenlandse diplomaten uitnodigen zodat ze met eigen ogen kunnen zien hoe het “er écht aan toegaat op de kokosplantages”.

Andere aanpak

De directeur van PETA verwerpt de uitspraken van Laksanawisit. “De Thaise overheid kan de kokosnootindustrie leiden zonder gebruik te maken van dieren. Dat doet de rest van de regio ook al. Of de overheid kan verantwoordelijk zijn voor de ondergang van de industrie, omdat deze feiten nu naar buiten zijn gebracht”, klinkt het in een verklaring.

Thailand heeft afgelopen jaar voor 350 miljoen euro aan kokosmelk geëxporteerd, waarvan 63 miljoen euro ging naar de Europese Unie en Groot-Brittannië.