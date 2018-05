Thaise man overlijdt bij aanval op dorpelingen door kudde olifanten David van der Heeden

28 mei 2018

16u25

Bron: AD.nl 0 Dieren Een Thaise man is om het leven gekomen door een confrontatie met een kudde olifanten. Het slachtoffer en andere dorpsbewoners probeerden een groep van circa dertig van de wilde dieren uit de buurt van hun gewassen te houden, bericht de krant Bangkok Post.

De echtgenote van de 54-jarige Thamsin Ratananupappot vertelde dat de dorpelingen katapulten gebruikten om de wilde olifanten op afstand te houden. Ze zouden de afgelopen maand bijna elke nacht in de weer zijn geweest met het beschermen van hun velden, die zich vlakbij een bos bevinden.



De man kwam om het leven toen olifanten de aanval hadden ingezet. Getuigen zeggen dat zo'n tien van de enorme dieren afstormden op de dorpelingen. Het slachtoffer kon zich niet op tijd in veiligheid brengen en raakte ernstig gewond. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.



De olifanten vielen eerder deze maand al een andere man uit het dorp aan die kurkuma aan het oogsten was. Het 73-jarige slachtoffer kreeg een klap van een slurf en brak zijn ribben en rug. Hij overleefde de aanval, maar heeft zware verwondingen. De dorpsbewoners hebben van natuurbeheerders het advies gekregen de olifanten niet aan te vallen.