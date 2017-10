Terecht of van de pot gerukt? Italiaanse rechter kent betaald verlof toe om voor zieke hond te zorgen EB

11u37

Bron: thelocal.it 0 thinkstock Illustratiefoto. Dieren Een Italiaanse rechter heeft gisteren een uitspraak gedaan waarbij een vrouw betaald verlof krijgt om voor haar zieke hond te zorgen. Door deze uitspraak wordt de zorg voor een ziek huisdier gekwalificeerd als wat wij 'klein verlet' noemen. Een vonnis dat wel eens grote gevolgen zou kunnen hebben op de werkvloer.

In het Belgisch arbeidsrecht wordt de term 'klein verlet' of 'kort verzuim' gehanteerd voor afwezigheid waarop de werknemer recht heeft zonder loonverlies. Als je trouwt krijg je bijvoorbeeld twee betaalde vrije dagen. Bij het overlijden van een naaste is dat drie dagen. Hier vind je een overzicht van wat de wet in ons land hierover zegt.

Zorgen voor een ziek huisdier staat vooralsnog niet in deze lijst. In Italië kan dit voortaan wél. Een rechter oordeelde daar gisteren dat een Romeinse universiteitsmedewerkster twee dagen betaald verlof krijgt om voor haar zieke hond te zorgen.

Jaar cel of fikse boete

De vrouw werd in haar zaak gesteund door de Lega Anti Vivisezione (LAV), een van de belangrijkste dierenrechtenorganisaties in Europa. Juristen van de LAV baseerden zich op een bepaling in de Italiaanse strafwet waarbij je tot een jaar gevangenisstraf of een boete tot 10.000 euro riskeert als je een ernstig lijdend dier aan zijn lot overlaat. De rechter ging mee in deze argumentering.

"Een belangrijke uitspraak", zegt Gianluca Felicetti van de LAV. "Hierdoor wordt erkend dat huisdieren effectief deel uitmaken van de familie en dat je recht hebt op betaald verlof om degelijk voor hen te zorgen".