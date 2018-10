Te weinig geld voor Afrikaanse wildparken brengt leeuwenpopulatie in gevaar AW

23 oktober 2018

14u26

Alsof illegale mijnbouw, houtkap en stroperij niet genoeg zijn, krijgen Afrikaanse wildparken ook veel te weinig financiële middelen. "Als de slechte financiering niet wordt aangepakt, zal de leeuwenpopulatie verdwijnen", waarschuwen onderzoekers.

Uit een uitgebreide analyse van de boekhouding van alle Afrikaanse gebieden of wildparken blijkt dat zo’n 90 procent geconfronteerd wordt met financieringstekorten. Het zou in totaal over een tekort van minstens één miljard dollar of iets meer dan 850 miljoen euro gaan. Als dat tekort niet wordt aangepakt, zou het zelfs kunnen leiden tot het uitsterven van enkele iconische dieren zoals de leeuw. Sommige parken lopen het risico om volledig te verdwijnen.



“Men veronderstelt dat de natuurparken het goed stellen, omdat ze zogenaamd beschermd zijn,” duidt Jennifer Miller, wetenschapper bij natuurbeschermingsgroep Defenders of Wildlife en auteur van het rapport. “Maar in veel gevallen hebben ze de middelen niet om te beschermen. Het zijn slechts nationale parken op papier.”

Leeuwen als indicatie voor ecosysteem

Dat de parken met weinig geld werken, is geen grote verrassing voor natuurbeschermingsgroepen. “Het aantal leeuwen in een park zegt veel over het ecosysteem. Als leeuwen het goed doen, gaat het ook goed met alle andere dieren, met uitzondering van de neushoorns”, legt Peter Fearnhead, hoofd van African Parks, een non-profitorganisatie die instaat voor vijftien verschillende beschermde gebieden in Afrika. “Maar het aantal leeuwen daalde de afgelopen tien jaar met 43 procent. Ze bezitten nu slechts acht procent van het leefgebied.” Kortom, door het geldgebrek gaat het ook niet goed met de andere diersoorten.

Tekort van 80 procent

De onderzoekers ontdekten dat maar liefst 88 tot zelfs 94 procent van de driehonderd Afrikaanse wildparken het moeten doen met een budget dat kleiner is dan twintig procent van wat ze nodig hebben. “Als de financieringstekorten die we vaststelden niet worden aangepakt, zullen de parken een catastrofale daling van leeuwen, tijgers en andere dieren waarnemen”, waarschuwen de auteurs.



Beschermde gebieden die onvoldoende worden beheerd, worden onvermijdelijk het slachtoffer van stroperij, illegale mijnbouw en houtkap.