Superschattig: twee bedreigde 'gouden takins' geboren in Pairi Daiza

16 april 2020

12u32 0 Dieren Opnieuw hoopgevend babynieuws uit Pairi Daiza. Nadat het dierenpark in Henegouwen vorige week de geboorte aankondigde van Opnieuw hoopgevend babynieuws uit Pairi Daiza. Nadat het dierenpark in Henegouwen vorige week de geboorte aankondigde van een in het wild uitgestorven Pater-Davidshertje , blijken er nu twee ‘gouden takins’ geboren te zijn. Dat zijn bedreigde dieren uit China.

“Dit is erg goed nieuws voor het voortbestaan van de soort, want deze iconische hoefdieren uit het Chinese hooggebergte zijn met uitsterven bedreigd”, aldus woordvoerder Mathieu Goedefroy. “Met deze dubbele geboorte telt Pairi Daiza nu een kudde van zeven gouden takins.”

Geslacht

De nieuwe geboortes werden op 13 maart en op 20 maart vastgesteld door de verzorgers, maar nu pas bekendgemaakt. Het geslacht van de kleintjes is nog niet bepaald, om de dieren in de eerste weken na de worp niet te verstoren. Vader is het alfamannetje Pchan-Ku en moeders zijn Yein en Wei. Vorig jaar werden ook al twee kalfjes geboren in de kudde.





De dieren met hun fel goudkleurige vacht verblijven in de Chinese tuin van Pairi Daiza, naast de reuzenpanda’s. Ze combineren de behendigheid van een berggeit met de spierkracht van een stier. (lees hieronder verder)

“Van nature zijn gouden takins alleen te vinden in het Qin-gebergte in de Zuid-Chinese provincie Shaanxi”, klink het verder. “Door hun beperkte leefgebied zijn ze extra vatbaar voor uitsterven door menselijke activiteit. Omwille van jacht en habitatverlies is de populatie met 30 procent afgenomen in de laatste 24 jaar. De International Union for the Conservation of Nature (IUCN) heeft de dieren bij de recentste evaluatie gecatalogeerd als ‘kwetsbaar’ op haar Rode Lijst met bedreigde diersoorten.”

De geboortes in Pairi Daiza zijn dan ook goed nieuws voor het Europese conservatieprogramma ESB waar het dierenpark met de gouden takins aan deelneemt.

Mythische status

In de Aziatische landen China en Bhutan heeft de takin een haast mythische status. Volgens bepaalde overleveringen zou zelfs de bekende mythe van het Gulden Vlies, waarbij de Griekse held Jason en zijn Argonauten op een jarenlange queeste gingen om een gouden vacht te ontvreemden bij de god Chrysomallos, geïnspireerd zijn op de vacht van de gouden takin.

