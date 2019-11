Sumatraanse neushoorn uitgestorven in Maleisië: Iman (25) geveld door kanker Redactie

23 november 2019

Bron: BBC 6 Dieren Op het eiland Borneo is vandaag de laatste Sumatraanse neushoorn gestorven. De 25-jarige Iman stierf door een shock in haar systeem als gevolg van tumoren in de baarmoeder. Met de dood van de neushoornkoe is de soort -de kleinste van de vijf op aarde- nu volledig uitgestorven in Maleisië.

De Sumatraanse neushoorn werd in 2015 al uitgestorven verklaard in het wild. Iman was het laatste exemplaar dat sinds haar vangst in 2014 nog leefde in het natuurreservaat Tabin in het oosten van de staat Sabah. Daar stierf in mei dit jaar de ongeveer 30 jaar oude Tam, het laatste mannetje dat in 2008 gevangen werd. Een andere neushoornkoe stierf in 2017 ook in gevangenschap.

Volgens afdelingsdirecteur Augustine Tuuga leed Iman aanzienlijke pijn door de groeiende druk van de tumoren op haar blaas. Toch kwam haar dood eerder dan verwacht. “We wisten dat dit vroeg of laat zou gebeuren, maar dat maakt ons verdriet er niet minder om”, verklaarde minister van Milieu Christina Liew.

Iman ontsnapte de afgelopen jaren verschillende keren aan de dood na plots bloedverlies, maar kwam er telkens weer bovenop dankzij kordaat optreden van rangers. Die namen eicellen bij haar af voor kunstmatige bevruchting bij neushoornkoeien in Indonesië. Bedoeling was om het uitsterven van de soort te voorkomen, maar dat mislukte.

Twee hoorns

De Sumatra-neushoorn is de kleinste van de neushoornsoorten en de enige neushoorn met twee hoorns. De soort zwierf ooit door Azië tot India, maar het aantal kromp drastisch door ontbossing en stroperij. De WWF-conservatiegroep schat dat er nog ongeveer 80 exemplaren over zijn, ze leven voornamelijk in het wild in Sumatra.

