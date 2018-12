Sully, hulphond van Bush Senior, begeleidt overleden baasje nog een laatste keer IB IVI

03 december 2018

07u01

Bron: ABC, Twitter, Instagram 5 Dieren De hulphond die de onlangs overleden Amerikaanse president George H.W. Bush in de laatste maanden van zijn leven begeleidde, zal dat vandaag nog een laatste keer doen. Sully vliegt mee met de kist van zijn baasje naar Washington D.C voor de begrafenis. Nadien zal de hond ingezet worden om gewonde soldaten te helpen.

Air Force One, het vliegtuig van het Witte Huis, is gisteren geland in Houston, Texas, om de kist van George H.W Bush op te halen. Vandaag zal het toestel richting hoofdstad Washington vliegen, waar deze week verschillende begrafenisplechtigheden zullen plaatsvinden voor de 41ste president van de VS. Hond Sully zal zijn baasje een laatste keer begeleiden tijdens de vlucht.

Hulphond

In juni van dit jaar toonde de Amerikaanse oud-president Bush zijn nieuwste aanwinst via Twitter aan de wereld: hulphond Sully, een blonde labrador die hem door de vzw America’s VetDogs uit New York ter beschikking was gesteld om hem te helpen in zijn dagelijkse leven. Sully was speciaal getraind om de oud-president, die aan Parkinson leed en niet goed ter been meer was, bij te staan en te helpen waar nodig.

Sully kreeg zelfs een eigen Instagramaccount, waar hij regelmatig met zijn baasje te zien was, onder andere toen Bush begin vorige maand zijn stem uitbracht voor de midterms.

Gewonde soldaten

Na de begrafenisplechtigheden zal Sully teruggaan naar New York, waar hij tot na de feestdagen verblijft bij de organisatie die hem getraind heeft. Nadien zal hij worden ingezet om gewonde soldaten te helpen bij het Walter Reed National Military Medical Center. “Het was een eer dat we hulphond Sully de laatste maanden aan de zijde van de president mochten plaatsen”, zegt John Miller, CEO van America’s VetDogs.

“Als een echte patriot en visionair, zal president Bush door mensen met een handicap altijd aanzien worden als een held door zijn Americans with Disabilities Act (wetgeving waarin beslist werd dat discriminatie wegens handicap strafbaar is, die Bush in 1990 ondertekende). We zijn voor altijd dankbaar voor zijn enorme staat van dienst voor dit land.”