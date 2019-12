Suikermieren zijn verlekkerd op urine: “De sportdrank van de natuur” AW

30 december 2019

11u56

Bron: Sciencemag 1 Dieren Toen Sophie Petit, een Australische ecoloog, aan het kamperen was op Kangaroo Island merkte ze iets ongewoon op. Op de plaats waar ze voor het laatst geürineerd had, zwermde bij het ochtendgloren plots een grote groep (suiker)mieren rond. Tot haar grote verbazing kwamen de mieren iedere nacht terug. En telkens waren ze op zoek naar verse urine.

Gezien haar professionele achtergrond, besloot de ecoloog om aan de slag te gaan met haar observaties. Een jaar later keerde ze met collega’s van de University of South Australia terug naar het eiland, bij de zuidkust van Australië. Daar stelden ze zichzelf allemaal dezelfde vraag? Waarom vinden mieren urine zo lekker? Wat halen ze eruit?

Ureum

Behalve water bestaat urine ook uit de afvalstof ureum: een stikstofhoudende organische verbinding. Om te testen of de mieren geïnteresseerd waren in die component van urine, bereidden de wetenschappers verschillende oplossingen voor. Eentje bevatte dezelfde concentratie ureum als de urine van kangoeroes en mensen, zijnde 2,5 procent. Een andere oplossing bestond zelfs voor 10 procent uit ureum. Tot slot was er nog een derde oplossing die enkel bestond uit suikerwater. De verschillende oplossingen werden ’s nachts over de zandgrond uitgegoten. Dat deden de onderzoekers een maand lang waarna ze observeerden.

Wat bleek? Ondanks hun naam lieten de mieren het suikerwater links liggen voor de oplossingen met ureum. Telkens zochten de suikermieren de plaats op waar de oplossing met de hoogste concentratie aan ureum werd uitgegoten.

Petit gelooft dat het de mieren daadwerkelijk om de stikstof in ureum gaat. “De bodems van het eiland zijn notoir voor het gebrek aan stikstof”, legt ze uit. Michael Kaspari, een ecoloog aan de University of Oklahoma en niet betrokken bij dit onderzoek, treedt haar bij: “Urine is in feite de sportdrank van de natuur.” Zo wordt ureum bijvoorbeeld ook gebruikt als meststof voor planten.