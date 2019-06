Sugar werd enorm verwaarloosd, maar na een grondige make-over gaat het al veel beter met hem Redactie

De Thaise dierenorganisatie ‘Watchdog Thailand Foundation’ trof een enorm verwaarloosd hondje aan in een arme wijk in Bangkok. Zijn baasjes waren te arm en konden niet meer voor Sugar zorgen. Nu wordt Sugar opgevangen door de dierenorganisatie.

De hond zijn pels was in jaren niet meer geschoren of verzorgd. Daardoor zag de hond er bijzonder vuil uit. Het leek zelfs alsof de hond dreadlocks had. Na een grondige make-over waarbij de vrijwilligers zijn pels afschoren en hem een douche gaven, ziet Sugar er al veel beter uit. De hond is tien jaar oud en was erg verzwakt. Hij komt nu terug op krachten en de dierenorganisatie gaat op zoek naar nieuwe baasjes, die het hondje een nieuwe en warme thuis kunnen geven.