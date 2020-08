Studie wijst uit dat mens corona kan doorgeven aan katten en honden ADN

03 augustus 2020

13u08

Bron: Belga 20 Dieren Uit een onderzoek van Italiaanse wetenschappers is gebleken dat mensen wel degelijk het coronavirus kunnen overdragen aan katten en honden.

De studie testte 540 honden en 277 katten die in huishoudens in Noord-Italië woonden waar iemand besmet was met het virus, of in gebieden waar veel gevallen waren.

Antistoffen

De studie, die nog niet door vakgenoten is beoordeeld, vond antistoffen tegen coronavirus bij 3,4 procent van de honden en 3,9 procent van de katten, wat aangeeft dat ze besmet waren met het virus. De uitstrijkjes voor actieve virusinfecties waren bij alle dieren negatief, aangezien de periode van virusuitscheiding na twee weken eindigt. De tests werden uitgevoerd tussen maart en mei van dit jaar.

Dit bevestigt wat we al weten Thomas Mettenleiter, leider van het Duitse Federale Onderzoeksinstituut voor Diergezondheid

Thomas Mettenleiter, leider van het Duitse Federale Onderzoeksinstituut voor Diergezondheid (FLI), zegt dat de resultaten aantonen dat het virus zich verspreidt tussen mens en dier. “Dit bevestigt wat we al weten". De meeste dieren in het onderzoek waren afkomstig van huishoudens die zijn getroffen door het coronavirus, wat aangeeft dat de infectie over het algemeen wordt overgedragen van mens op dier, zei Mettenleiter.

Contact

Hij voegde hieraan toe dat dit de aanname van de FLI bevestigt dat katten en honden geen significante rol spelen bij de verspreiding van Covid-19, en dat gezonde mensen hun contact met hun huisdieren niet hoeven te beperken.

Mensen die besmet zijn met het virus, moeten hun contact met hun huisdieren echter wél beperken, hoewel er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat dieren kunnen sterven aan het coronavirus, aldus nog Mettenleiter.