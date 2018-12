Studie werpt nieuw licht op waarom gigantische prehistorische haai uitstierf en het zou aan hemzelf gelegen hebben KVDS

12 december 2018

Hij was met zijn lengte van bijna 20 meter en zijn muil vol vlijmscherpe tanden van 15 centimeter groot de schrik van de oceanen in de prehistorie. Maar ondanks het feit dat hij door zijn omvang geen echte vijanden had, stierf de megalodon tussen de 3 en 1,5 miljoen jaar geleden plots uit. Wetenschappers breken zich al lang het hoofd over de oorzaak daarvan en volgens een nieuwe studie zou het wel eens aan hemzelf gelegen kunnen hebben.

De monsterhaai spreekt al lang tot de verbeelding en was dit jaar zelfs het onderwerp van een actiefilm: The Meg. Hij verscheen zo’n 18 miljoen jaar geleden en was heer en meester in de gematigde zeeën over de hele wereld. Met zijn gigantische afmetingen – hij had een muil die hij 2 meter kon opensperren, een staartvin van 4 meter hoog, een rugvin van 2 meter en een gewicht van meer dan 20 ton - was geen enkel zeedier veilig voor hem. Maar waarom verdween hij dan?

Daar werden de afgelopen jaren al heel wat theorieën over bedacht, zoals de opkomst van de orka-achtigen, die toch opeens concurrentie begonnen te vormen. Een nieuwe studie – die deze week voorgesteld werd op de jaarlijkse meeting van de American Geophysical Union (AGU) – stelt nu dat het aan de hoge lichaamstemperatuur van het dier lag.





Net als enkele van zijn soortgenoten die vandaag nog leven, zoals de witte haai, kon de megalodon zijn lichaamstemperatuur aanpassen aan het koelere of warmere water waar hij in zwom. Daardoor kon hij jagen in een groter territorium. Om te weten te komen of zijn gemiddelde lichaamstemperatuur te vergelijken was met die van moderne haaien, werd geochemie gebruikt.

Daarmee werden zeldzame koolstof- en zuurstofisotopen onderzocht in de tanden van de dieren. Die isotopen binden op een verschillende manier afhankelijk van de lichaamstemperatuur op het moment dat de tanden gevormd worden, vertelt onderzoeker Michael Griffiths van de William Paterson University in het Amerikaanse New Jersey aan het magazine Live Science.

De eerste resultaten toonden dat de megalodon vrij warmbloedig was voor een haai. De voorouders van de huidige witte haaien en makreelhaaien die op hetzelfde moment leefden als hem, zouden een lichaamstemperatuur hebben gehad van 20 tot 30 graden Celsius. De megalodon had echter een gemiddelde lichaamstemperatuur van 35 tot 40 graden.

Voedsel

Die hoge temperatuur zou hem een actiever metabolisme gegeven hebben, waardoor hij grote hoeveelheden voedsel nodig had. “De afkoeling van de oceanen in het Plioceen kan de soort echter veroordeeld hebben tot de meer zuidelijke, warmere wateren”, staat in het rapport te lezen, “terwijl zijn favoriete prooi – walvisachtigen – evolueerde zodat ze zich kon aanpassen aan de koelere, meer noordelijke wateren. Een combinatie van klimaatsveranderingen en evolutionaire beperkingen kan dus de ‘smoking gun’ zijn voor het uitsterven van de grootste haaiensoort die onze planeet ooit kende.”