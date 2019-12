Studie: “Vogels worden kleiner door de opwarming van de aarde” ttr

05 december 2019

12u23

Bron: BBC, CNN 2 Dieren Vogels worden kleiner door de opwarming van de aarde, dat concluderen Amerikaanse onderzoekers die de voorbije veertig jaar ruim 70.000 dode vogels onderzochten. Volgens de wetenschappers gaat het om de grootste studie ooit waarin onderzocht wordt welke impact de klimaatverandering heeft op vogels.

Amerikaanse onderzoekers van de universiteit van Michigan verzamelden tussen 1978 en 2016 maar liefst 70.716 vogels in het Field Museum. “De onderzochte soorten waren behoorlijk divers, 52 in totaal, maar bij elke soort konden we gelijkaardige conclusies trekken”, zegt Dave Willard, die de studie leidde. Het ging steeds om diertjes die tegen gebouwen in Chicago waren gevlogen, benadrukken de wetenschappers. De dieren werden met andere woorden niet om het leven gebracht.

“Haast iedereen is het erover eens dat de aarde opwarmt. Maar hoe dat de natuur beïnvloedt, wordt nu pas duidelijk”, aldus Willard. Gedurende de afgelopen honderd jaar is de temperatuur wereldwijd bijna 1 graad Celsius gestegen. Volgens de onderzoekers zorgt de klimaatverandering ervoor dat zowel de grootte als de vorm van de vogels verandert. Het gemiddelde gewicht nam met 2,6 procent af, de lengte van de poten daalde met ongeveer 2,4 procent en de vleugels van de vogels groeiden gemiddeld met 1,3 procent.

Dat laatste is erg opmerkelijk, stellen de onderzoekers vast. Vermoedelijk groeien de vleugels, zodat de vogels - ondanks hun kleinere lichaam - nog wel grote afstanden kunnen afleggen. Waarom de lengte van vogels afneemt bij hogere temperaturen, is nog een raadsel voor de onderzoekers. Al hebben ze wel een vermoeden. Kleinere dieren kunnen sneller en beter afkoelen dan grotere, wat nodig is bij een warmere aarde.

Het is niet de eerste keer dat wetenschappers bewijzen vinden dat sommige vissen, vogels en andere zoogdieren kleiner worden door de opwarming van de aarde. Onderzoekers van de Engelse Universiteit van Durham toonden in 2014 al aan dat berggeiten krimpen. Ze vrezen dat dit in de toekomst gevolgen kan hebben voor de landbouwproductiviteit. Kleiner vee, levert immers minder vlees op. Maar dat is slechts een van de mogelijke gevolgen volgens de Britse wetenschappers. De afnemende lichaamsgrootte kan ook een waarschuwing zijn voor ergere gevolgen, zoals uitsterving.