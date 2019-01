Studente maakt paardeneigenaars wijs goed voor hun dieren te zorgen, in werkelijkheid eindigen ze in Mexicaanse slachthuizen mvdb

22 januari 2019

20u21

Bron: Fox 5 0 Dieren Een studente (24) dierengeneeskunde heeft tientallen oudere paarden onder valse voorwendselen bij hun eigenaars weggehaald. Fallon Blackwood maakte de paardenbaasjes wijs dat hun geliefde dieren konden worden ondergebracht op haar boerderij in het Amerikaanse Boaz (Alabama). De paarden konden zo een rustige oude dag beleven in haar ‘paardenrusthuis’ waar ze met veel liefde zouden worden verzorgd. In werkelijkheid verkocht ze de dieren meteen aan tussenpersonen van slachthuizen in Mexico en eindigden ze als paardenvlees.



De jonge vrouw werd in het weekend van 12-13 januari opgepakt op een rodeo-evenement. Sinds oktober was er een arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd. Blackwood wordt ervan verdacht onder valse voorwendselen eigendom te hebben verkregen met de intentie te frauderen.



De dierenarts in spe gebruikte haar universitaire achtergrond om het vertrouwen te winnen van paardenbaasjes. Ze contacteerde vooral eigenaars die niet langer konden instaan voor de dagelijkse verzorging wegens een verhuis, een kwakkelende gezondheid of een zwangerschap. Aan heel wat gedupeerden diste ze hetzelfde verhaaltje op: dat hun paard een prima weidemaatje zou worden voor haar eigen paard, een voormalig renpaard. Vele eigenaars gingen overstag.



Facebookgroep

Baasjes roken argwaan toen mails met de vraag om recente foto’s van hun paard door te sturen, onbeantwoord bleven. Verschillende eigenaars vonden elkaar via een Facebookgroep en dienden vervolgens klacht in tegen Blackwood.



De officiële aanklacht omvat tot nog toe dertien dieren, maar volgens verschillende gedupeerden zijn zeker 47 dieren verkocht aan tussenpersonen van Mexicaanse slachthuizen. De politie gaat ervan uit dat de paarden niet meer in leven zijn.



De studente die normaal binnen enkele maanden afstudeert, verscheen na haar arrestatie geboeid voor de rechter die moest nagaan of ze in aanmerking kwam voor een voorwaardelijke vrijlating. Dat kon, Blackwood mocht de cel verlaten na het betalen van een borgsom van 15.000 dollar. In afwachting van haar strafproces volgt ze gewoon les aan de Tuskegee College of Veterinary.

‘Not done’

Paardenvlees eten is in vele Engelstalige landen ‘not done’. In verschillende Amerikaanse staten is de verkoop van paardenvlees strafbaar, in tegenstelling tot het Spaanstalige Mexico. De twee laatste paardenslachthuizen in de Verenigde Staten moesten in 2007 de deuren sluiten. Deze door Belgen gerunde abattoirs richtten zich volledig op export voor Europa.