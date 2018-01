Stropers doodden in 2017 weer meer dan 1.000 neushoorns in Zuid-Afrika ep

25 januari 2018

Bron: Belga 5 Dieren Wildstropers hebben vorig jaar in Zuid-Afrika meer dan 1.000 neushoorns gedood. Het aantal illegaal gedode dieren daalde in vergelijking met vorig jaar lichtjes van 1.054 naar 1.028. Dat maakte de Zuid-Afrikaanse minister van Milieu Edna Molewa vandaag bekend.

"Het is duidelijk dat we succes boeken in de strijd tegen het stropen van neushoorns, maar we zijn er ons degelijk van bewust dat de strijd nog lang niet is gewonnen", verklaarde Molewa. Het aantal nationaal gearresteerde wildstropers en smokkelaars daalde van 680 naar 518. Alleen in het Krugerpark werden bij arrestaties 220 wapens in beslag genomen, aldus de minister.

In Afrika leven volgens schattingen nog tussen de 20.000 tot 25.000 neushoorns in het wild, de meeste daarvan in Zuid-Afrika. Experten blijven zich zorgen maken over het hoge aantal gestroopte dieren. Het in 2017 "marginaal lagere aantal gedode neushoorns" is onaanvaardbaar hoog, zei Tom Milliken van de natuurbehoudsorganisatie Traffic. Met bijna drie gedode neushoorns per dag "blijft de crisis ongehinderd voortduren".

De handel in hoorn van neushoorns is op internationaal niveau sinds een veertigtal jaar verboden. Op de zwarte markt betalen klanten tienduizenden euro per kilo. Vooral in China en Vietnam is er vraag naar hoorn, omdat die afrodiserende en geneeskundige effecten wordt toegeschreven. Hoorn bestaat uit keratine, hetzelfde materiaal waaruit menselijke vinger- en teennagels bestaan.