Stropers doden twee bedreigde dwergolifanten en zagen daarna slagtanden af 10u00

Bron: Belga 0 thinkstock Dieren Op het eiland Borneo hebben stropers twee dwergolifanten gedood en hen daarna de slagtanden afgezaagd, zo heeft de lokale krant The Star bericht.

De kadavers van beide dieren zijn in een deel van het eiland gevonden dat aan Maleisië toebehoort. Volgens de eerste gegevens zijn ze doodgeschoten. Eén van de dieren is vervolgens in een waterloop gegooid. Van de stropers ontbreekt volgens de autoriteiten elk spoor.



Dwergolifanten (ook Borneo-olifanten genoemd of Elephas maximus borneensis) zijn met uitsterven bedreigd. Volgens schattingen leven er in de wildernis van Borneo nog zowat 1.500 exemplaren.



Stropers hebben er dit jaar al minstens zes gedood.