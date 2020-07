Stroper die in Oeganda bekende berggorilla ‘Rafiki’ doodde, moet 11 jaar de cel in ADN

30 juli 2020

14u11

Bron: ANP 6 Dieren Een rechtbank in Oeganda heeft een man tot elf jaar cel veroordeeld voor onder andere het doden van een 25 jaar oude, zeldzame berggorilla.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Berggorilla Rafiki werd in juni levenloos aangetroffen in het Bwindi-regenwoud, in het zuidwesten van het Afrikaanse land. De omgebrachte mensaap, die aan het hoofd stond van een groep van zeventien gorilla’s en die erg populair is bij toeristen in Oeganda, had diepe wonden van een speer.

Kort daarna werden vier vermoedelijke stropers aangehouden, aldus de lokale wildbescherming UWA (Uganda Wildlife Authority). De vier hebben waarschijnlijk ook nog een struikvarken en een antilope gedood. Een van hen bekende, de andere drie niet. De zaak tegen de drie loopt nog.



Volgens deskundigen is de stroperij in Oeganda en andere Afrikaanse landen toegenomen sinds het begin van de coronapandemie. Doordat er geen toeristen zijn, zijn er ook geen inkomsten voor de wildbescherming.

Berggorilla's worden in hun bestaan bedreigd. Wereldwijd leven er nog ongeveer duizend. De laatste keer dat een berggorilla door een mens werd gedood, was in 2011, meldde National Geographic eerder.

Lees ook:

Journalist onthult hoe clubs van rijke trofeejagers zelfs natuurorganisaties infiltreren: “Apetrots dat ze 6.000 wilde dieren afschoten” (+)

“Succesverhaal”: tijger maakt opmerkelijke comeback