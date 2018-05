Stropen wordt in Kenia voortaan bestraft met de doodstraf PG

14 mei 2018

14u25

Bron: The Independent, Xinhua 0 Dieren Wie in Kenia op stropen wordt betrapt, zal dat voortaan met de doodstraf moeten bekopen. Dat heeft de Keniaanse minister van Toerisme en Natuur bekendgemaakt, schrijft de Britse krant The Independent.

Volgens Najib Balala, de Keniaanse minister van Toerisme en Natuur, zijn de huidige straffen op stropen niet streng genoeg. "Sinds 2013 is de 'Wildlife Conservation Act' van kracht, die stelt dat op stropen of een levenslange gevangenisstraf staat, of een boete van 200.000 dollar", zegt Balala aan het Chinese nieuwsagentschap Xinhua. "Toch is die afschrikking niet voldoende, vandaar de voorgestelde strengere straf." Er ligt momenteel een wet voor in Kenia die het voorstel moet bekrachtigen.

Opvallend is dat het aantal geregistreerde gevallen van stropen in Kenia de laatste paar jaar al sterk terugliep, dankzij verschillende initiatieven, zoals het verdrag dat Balala aanhaalt. Volgens de minister is het stropen van neushoorns sinds 2012 en 2013, toen stropen een piek kende, gedaald met 85 procent. Voor olifanten gaat het om een daling van 78 procent.

Blijvend probleem

Toch blijft het een groot probleem. Het afgelopen jaar werden volgens The Independent 69 olifanten gedood, op een populatie van 34.000, en negen neushoorns, op een populatie van 1.000. Volgens de organisatie 'Save the Rhino' liggen die aantallen nog steeds te hoog om een natuurlijke groei van het aantal neushoorns te verzekeren.