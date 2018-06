Strengere erkenningsvoorwaarden voor dierentuinen: nieuwe plannen schenken bijzondere aandacht aan primaten, olifanten en zeezoogdieren IVI

08 juni 2018

09u37

Bron: Belga 1 Dieren De Vlaamse regering wil de erkenningsvoorwaarden voor dierentuinen aanscherpen. Om een erkenning te krijgen, moeten dierentuinen als het van de regering afhangt binnenkort een collectieplan opstellen. Daarin moeten ze vermelden welke diersoorten ze op lange termijn willen houden en hoe ze willen meewerken aan de instandhouding van de dieren, de voorlichting van het publiek en het wetenschappelijk onderzoek.

De Vlaamse regering heeft eind april op voorstel van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een nieuw besluit over de erkenning van dierentuinen goedgekeurd. De voorwaarden waren aan een update toe, omdat de tekst uit 1998 niet meer aangepast was aan de dierentuinen van vandaag, die meer gericht zijn op een natuurgetrouwe omgeving voor de dieren en tegelijkertijd meer inzetten op de beleving van de bezoekers. Bovendien is de wetenschappelijke kennis over het houden van exotische dieren in gevangenschap fors uitgebreid.

Collectieplan

Het opvallendste voorstel van Weyts is de opstelling van het collectieplan. Dierentuinen zullen een plan moeten voorleggen met daarin een "een overzicht op lange termijn van de diersoorten die de dierentuin wil houden, gekoppeld aan de doelstellingen van de dierentuin op het vlak van de instandhouding van soorten, voorlichting van het publiek en het wetenschappelijk onderzoek".

De minister kan ook zelf extra 'verrijkingsplannen' opleggen. Daarin moeten dierentuinen bijzondere aandacht schenken aan dieren als primaten, olifanten of zeezoogdieren, omdat die een verhoogd risico lopen op gedrags- en welzijnsproblemen.

Overzichtsplan

Daarnaast moeten dierentuinen onder meer nog een ethische commissie rond dierenwelzijn voorzien, wordt het verboden om jongen van zoogdieren en vogels vroegtijdig te scheiden van hun ouders en moeten directies een overzichtsplan opstellen met de afmetingen van de verblijven.

Dierentuinen die al een erkenning op zak hebben of die een aanvraag hebben ingediend voor het nieuwe besluit in werking treedt, krijgen een jaar de tijd om zich aan te passen. Het besluit van de regering gaat nu nog voor advies naar de Raad van State.