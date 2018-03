Strand Mumbai transformeert van vuil megastort in kweekplaats voor dwergschildpadjes Joeri Vlemings

30 maart 2018

14u09

Bron: The Guardian 0 Dieren Voor het eerst in tientallen jaren zijn er weer warana's gespot aan het strand Versova in Mumbai. De voorbije twee jaar ruimden honderden vrijwilligers er zo'n 13.000 ton afval. Dat er nu weer dwergschildpadjes kwamen nestelen, is een bewijs van het succes van de gigantische schoonmaakoperatie.

Warana's behoren tot de familie van de zeeschildpadden, waarvan ze de kleinste exemplaren zijn. Ze worden daarom ook dwergschildpadden genoemd. Ze zijn een bedreigde diersoort, ook al komt deze zeeschildpad het meest voor in de oceanen.

Leuk nieuws dus dat de voorbije week minstens 80 babydwergschildpadjes hun nest aan de zuidelijke rand van het strand van Versova verlieten om naar de Arabische Zee te trekken. Vrijwilligers die 's nachts op het strand bleven slapen, hadden de eieren tegen wilde honden en roofvogels beschermd. Om de eitjes te leggen komen de vrouwtjes in grote getallen samen op één plaats op het strand. Dat heet een arribada. Aan de kust van het Oost-Indische Odisha werd vorige maand nog een recordgroep van 428.083 eitjesleggende dwergschildpadden waargenomen.

De Verenigde Naties noemde de transformatie in twee jaar tijd van een vies afvalstort in een nagenoeg ongerept stukje kustlijn het resultaat van "het grootste strandschoonmaakproject ter wereld". De actie loopt nog altijd en wordt geleid door advocaat Afroz Shah. Hij had twee maanden geleden al door dat de dwergschildpadden gingen kweken aan de rand van het strand van zo'n 3 km dankzij boeren die melding maakten van enkele warana's. "Toen we dat nieuws kregen, wist ik dat er iets groots stond te gebeuren", zegt hij aan The Guardian. Vorige donderdag spotten vrijwilligers dan tientallen babyzeeschildpadjes.

Versova komt van ver. Pas na een week of acht stapten twee vrijwilligers op Shah af, die zelf aan de schoonmaak van het strand begonnen was, om een handje toe steken. Het was dan ook een emotioneel moment voor Shah om de dwergschildpadjes naar de zee te zien kruipen: "Ik had tranen in mijn ogen".