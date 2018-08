Straffe beelden: honderdduizenden mieren vormen samen een brug om groot wespennest aan te vallen Sven Van Malderen

07 augustus 2018

15u27

Bron: New York Post 0 Dieren Van een straf staaltje teamwerk gesproken: honderdduizenden mieren hebben een imposante brug gevormd, zodat ze samen een groot wespennest konden aanvallen.

De constructie begint vanaf de dakgoot en eindigt aan de onderkant van de korf. "Bij dit soort aanvallen gaan de wespen er normaal gezien als een wervelwind vandoor", aldus biologen. "De mieren blijven daar zitten tot ze het volledige nest geplunderd hebben. Ze nemen alle larven en eitjes mee. Ook de wespen die niet wisten te vluchten, zijn een vogel voor de kat."

Waarom het leger mieren de aanval niet gewoon via het plafond inzette? Daar blijkt een heel logische verklaring voor te bestaan. "Veel miersoorten vinden het niet zo evident om ondersteboven te lopen. Het is op die manier ook lastiger om de buit te transporteren. Voor hen is het dus gewoon veel effici├źnter om een spoor te volgen dat eerst naar beneden en dan naar boven loopt."