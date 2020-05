Straffe beelden: Australische man redt walvis uit net en krijgt boete JOBR

20 mei 2020

14u21

Bron: ABC Gold Coast, BBC News 0 Dieren Een man die voor de kust van het Australische Gold Coast een walvis redde uit een net, is hiervoor beboet. Dat vertelde de redder aan ABC News. Mogelijk heeft hij een Australische wet overtreden die het verbiedt te dicht bij walvissen te komen.

De in netten verstrengelde walvis werd dinsdag opgemerkt. Het dier had zich duidelijk in de problemen genesteld en een man belde de hulpdiensten. Die lieten zo lang op zich wachten dat de man besloot het heft in eigen handen te nemen en zelf een reddingsactie op poten te zetten.



Adrenalinestoot

De Australische man, die liever anoniem blijft onder de schuilnaam “Django”, verklaarde dat hij een adrenalinestoot kreeg toen hij de walvis in problemen zag. Hij twijfelde dan ook niet om zijn boot te water te laten, naar de walvis toe te varen en hem uit de netten los te knippen. Django is daarvoor nu beboet. Het is in delen van Australië dan ook bij wet verboden te dicht bij walvissen te varen of te zwemmen.

Haaiennetten

De walvis raakte verstrengeld in zogenaamde ‘haaiennetten’. Die netten zijn bedoeld om haaien van de kusten weg te houden, maar zorgden al voor heel wat discussie in het land. Zo zouden de netten een negatieve impact hebben op het ecosysteem en zouden ze dieren in gevaar brengen. Het voorbije jaar raakten al vijf walvissen verstrengeld in de netten.

