Straathondje Yen straalt weer nadat hij aanval met machete overleefde LDW

20 juni 2019

13u36 5 Dieren Straathondje Yen uit het Thaise Ban Kruat werd begin dit jaar zwaar toegetakeld met een machete en achtergelaten voor dood. Nu, een half jaar later, straalt de hond weer. Met dank aan de verzorgers van hulporganisatie Sound Of Animals Foundation.

De vijf jaar oude Yen werd begin dit jaar gevonden met een grote wonde in zijn nek. Er zaten maden in de wonde en hij was in septische shock door de infectie. Dierenartsen raadden Michael aan om het hondje te laten inslapen.

Maar Michael was vastberaden om hem een tweede kans op leven te geven. Hij besloot zich toe te leggen op de verzorging van Yen en deed dat de klok rond. Michael sliep zelfs bij Yen in het ziekenhuis. Zes maanden later straalt de hond van gezondheid en is hij klaar voor adoptie.