Stoffelijke resten werknemer Pakistaans dierenpark gevonden in leeuwenkooi IB

27 februari 2020

00u20

Bron: Belga, Reuters 2 Dieren De stoffelijke overschotten van een medewerker van een zoo in Lahore in Pakistan zijn vandaag teruggevonden in het verblijf van de leeuwen. Dat meldt de directie van de zoo. Het slachtoffer, de 17- of 18-jarige Muhammad Bilal, voerde kleine taken uit in het dierenpark. Zijn ouders lieten de zoo maandag weten dat hun zoon verdwenen was.

"Toen de medewerkers de leeuwen gingen voederen, hebben ze kledij gevonden in de kooien en daarna een schedel en botten", verklaarde Chaudhry Shafqat, de adjunct-directeur van de dierentuin, aan persbureau AFP.

De directie zegt niet te begrijpen hoe het kan dat Bilal in het verblijf van de leeuwen terecht is gekomen. "We vragen ons nog steeds af hoe hij over het hoge beschermende hek geraakt is en in het veld van de leeuwen terecht gekomen is", zegt de man die denkt dat de jongen wellicht vermoord is voor hij bij de leeuwen gegooid werd. Volgens Shafqat zijn er in het park namelijk “meer dan genoeg veiligheidsmechanismen van kracht".

De familie van de jongen beschuldigt het park van nalatigheid en incompetentie, maar wil niet met de media praten. Er is een onderzoek naar de zaak geopend. De politie gaat de beelden van de veiligheidscamera's bekijken om te achterhalen wat er gebeurd is.