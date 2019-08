Stierengevechten zijn na 2 jaar definitief terug toegelaten op Mallorca AW

08 augustus 2019

16u07

Bron: Belga 0 Dieren Niets staat de terugkeer van het stierenvechten op Mallorca nog in de weg na een onderbreking van een tweetal jaar. Het stadsbestuur van Palma gaf definitief toestemming voor de zogenaamde corrida die op vrijdagavond in de arena van de hoofdstad van het Spaanse vakantie-eiland wordt gehouden.

Bij een inspectie werden kleine bouwkundige gebreken vastgesteld, zo deelde de stad mee, maar die kunnen een annulering van de gevechten niet rechtvaardigen.



Torero's mogen dus opnieuw stieren doden op Mallorca. Eind 2018 had het Grondwettelijk Hof van Spanje een verbod van het regionale parlement van de Balearen op het doden en verwonden van dieren teruggedraaid. De hervormde wet op stierenvechten en dierenbescherming was volgens het hof in strijd met de grondwet.



Enkele van de besluiten van 2017 bleven overeind. Zo mogen minderjarigen de arena niet binnen en geldt er een alcoholverbod. De politie zal op de naleving van de voorschriften toezien. De organisatoren verwachten veel bezoekers in het 90 jaar oude Coliseo Balear, dat plaats biedt aan 11.600 toeschouwers.

Protest

Al dagen voor de corrida protesteerde een vijftigtal dierenbeschermers voor het stadhuis van Palma. Ze scandeerden leuzen als "No es cultura, es tortura" (het is geen cultuur maar foltering, red.). De dierenbeschermingsgroep I.C.A. Animalista riep voor morgenavond tot een protestbetoging aan de arena op.