Stier springt in tribune en richt ravage aan, 19 mensen raken gewond

02 september 2019

15u54

Bron: KameraOne

Tijdens het jaarlijkse ‘correbous’ in het Spaanse Videres zijn 19 mensen gewond geraakt nadat een stier vanuit de arena de tribune in sprong. Sommigen werden geraakt door de kolos terwijl anderen gewond raakten tijdens het vluchten. Twee van hen zijn er ernstig aan toe. De anderen werden ter plaatse geholpen. De stier richtte een enorme ravage aan in de tribune en wist uiteindelijk te ontsnappen via een terras. Het dier liep een bos in waar het werd doodgeschoten door de politie omdat er geen veilige manier was om de stier levend te vangen. Het Catalaanse dorp Videres is nog de enige plaats in de provincie Gerona waar de jaarlijkse stierenvechten georganiseerd worden.