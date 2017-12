Stier ontsnapt uit slachthuis, maar wordt dan gedood door politie hr

16u22

Bron: The Daily Post 0 Google Maps/Van Eenoo Deze weg werd afgesloten en omwonenden werd gevraagd om binnen te blijven. Dieren In Wales is vandaag door de politie een stier 'uitgeschakeld' nadat hij was ontsnapt uit een slachthuis. Volgens de politie van was de stier extreem opgewonden en werd de situatie te gevaarlijk voor buurtbewoners.

Omstreeks 10.30 uur vanmorgen kreeg de plaatselijke politie een melding dat er een stier ontsnapt was uit een slachthuis in Cross Hands, een dorpje in het graafschap Carmarthenshire in Wales. Het dier was volgens de politie buitengewoon opgewonden en werd beschouwd als gevaarlijk voor de omwonenden van de Black Lion Road, waar hij naartoe gelopen was. "De straat werd afgesloten en we vroegen bewoners om binnen te blijven”, aldus de politie.

Tweet verwijderd

“Er werden een aantal opties besproken om de stier en een veilige manier en levend te vangen, maar geen enkele daarvan bleek haalbaar. Daarom werd het dier omstreeks 11.35 uur gedood.” Volgens de politie stuurde de politie ook nog tweet die vermeldde dat het dier “uitgeschakeld” werd, maar die tweet zou even later verwijderd zijn.