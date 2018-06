Stichting Prins Laurent sluit Antwerpse dierenkliniek voor minderbedeelden bvb

30 juni 2018

13u25

Bron: Belga 0 Dieren Het Antwerpse dierendispensarium zal eind augustus de deuren sluiten. Dat heeft de raad van bestuur van de Stichting Prins Laurent beslist. De Stichting zocht er al langer een nieuwe locatie, maar de lokale overheden noch de privé kon een oplossing leveren, stelt ze vandaag.

In het dispensarium kunnen mensen met een laag inkomen hun huisdier correct laten verzorgen. In Antwerpen werden vorig jaar 2.000 dieren van minderbedeelde personen geholpen. "Spijtig genoeg kan de Stichting dit niet meer waarmaken in Antwerpen."

Omdat de kosten van het gebouw te hoop oplopen, zoekt de Stichting al acht jaar naar een nieuw pand. "Tot grote spijt van de Stichting heeft zij noch via private weg, noch via publieke weg een oplossing gevonden." De stad, AG Vespa (autonoom gemeentebedrijf voor vastgoedbeheer en stadsprojecten), het OCMW, de provincie en ook de universiteit vond geen oplossing.

De Stichting "ziet geen andere uitweg dan de sluiting" omdat ze geen subsidies kan krijgen en voor alle kosten en uitgaven een beroep doet op giften en legaten, klinkt het.

De Stichting Prins Laurent wijst er daarbij fijntjes op dat in Gent wel een lokaal ter beschikking werd gesteld door de stad na een overeenkomst tussen Gent en de UGent. Begin juni opende het dispensarium er op een nieuwe locatie.

Door de sluiting, een "zeer droevige zaak", zijn er ook gevolgen voor de samenwerking met de Antwerpse faculteit dierengeneeskunde. In het lopende academiejaar kon er voor zowat 140 studenten een stage aangeboden worden.

De Stichting Prins Laurent baat nu vijf dierendispensaria uit in heel het land (ook in Gent, Brussel, Seraing en Hornu).