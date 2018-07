Stewardessen redden leven van hyperventilerende hond tijdens vlucht TTR

11 juli 2018

16u57

Bron: CNN 25 Dieren Twee stewardessen van luchtvaartmaatschappij JetBlue hebben het leven van een Franse buldog gered tijdens een vlucht van Orlando naar Worcester. Toen ze zagen dat de hond ademnood had, grepen ze onmiddellijk in. Dat schrijft nieuwszender CNN.

Michelle Burt reisde met haar drie jaar oude hond Darcy terug naar Worcester. Het dier was tijdens de vlucht zo gestresseerd dat het moeilijk kon ademen. Zijn baasje merkte op hoe de tong van de viervoeter plots helemaal blauw zag. Darcy was aan het hyperventileren.

Twee medewerkers van JetBlue hebben de hond meteen een zuurstofmasker opgezet en brachten twee zakken ijs, zodat het dier kon afkoelen. Volgens de regels moet een dier in een kooitje in de opbergruimte boven de passagiers of onder de passagierszetel geplaatst worden, maar de stewardessen beslisten deze keer dat het dier tijdens de vlucht op de schoot van zijn baasje mocht blijven zitten.

In een open brief aan JetBlue schrijft Michelle dat ze de twee stewardessen ontzettend dankbaar is. "Als de stewardessen niet zo adequaat hadden gereageerd, dan had mijn hond het waarschijnlijk niet overleefd", klinkt het.

"We willen verzekeren dat iedereen een veilige en comfortabele vlucht heeft. Dat geldt ook voor viervoeters", reageerde JetBlue op de brief van Michelle. "We zijn verheugd dat onze medewerkers zo snel hebben ingegrepen en dat het een goede afloop had."