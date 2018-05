Steriele stierkikkers in Netevallei uitgezet om geïmporteerde kikkersoort te bestrijden jv

Bron: belga 0 Dieren De provincie Antwerpen heeft de eerste exemplaren van steriel gemaakte stierkikkers uitgezet in het kader van een bestrijdingsproject tegen de invasieve soort, die zich aan het verspreiden is in de vallei van de Grote Nete. Als de steriele mannetjes paren met vrouwtjes van de wilde populatie, zal dat hopelijk de verspreiding een halt toeroepen. Bij een positieve evaluatie kan het project mogelijk als voorbeeld worden gebruikt voor de bestrijding van deze en andere invasieve diersoorten in heel Europa.

De stierkikker of Amerikaanse brulkikker werd in de loop van de twintigste eeuw onder meer ingevoerd in Italië en Frankrijk voor de productie van kikkerbillen. "In ons land werd de soort geïntroduceerd, omdat de kikkervisjes als een soort tuinornament werden gezien", zegt Mieke Hoogewijs van de provincie Antwerpen. "Maar de voorbije decennia hebben steeds meer kikkers de winter overleefd, waardoor ze volwassen konden worden en zich voortplanten. Vooral in de regio van de Grote Nete, met zijn vele vijvers, heeft zich al echt een populatie ontwikkeld. De stierkikker heeft hier nauwelijks natuurlijke vijanden en eet zowat alles wat hij tegenkomt, wat nefast is voor heel wat andere, kwetsbare dier- en plantensoorten."

Tot nu toe werd de stierkikker vooral bestreden door fuiken te plaatsen in de vijvers waar ze gesignaleerd worden en de gevangen exemplaren te euthanaseren. "Maar rond de Grote Nete is dat onbegonnen werk door het enorme aantal vijvers waar we fuiken zouden moeten plaatsen en dagelijks controleren", stelt Hoogewijs. "Deze innovatieve methode heeft volgens ons meer kans op slagen. In een laboratoriumomgeving werkt het, nu testen we het in het wild. Het valt bijvoorbeeld af te wachten, of steriele mannetjes viriel genoeg zijn om de concurrentie met anderen te winnen en zo met vrouwtjes te kunnen paren."