Steeds minder koala's in Australië: uitsterven ligt op de loer Lex de Bruijn

28 mei 2019

16u14

Bron: AD.nl 6 Dieren Het aantal koala’s in Australië is op dit moment minder dan 80.000, waardoor de Australian Koala Foundation (AKF) vreest dat de diersoort binnen binnen enkele tientallen jaren zal uitsterven. Om dat te voorkomen zijn er volgens de AKF drastische maatregelen nodig, bijvoorbeeld een wet die de bomen beschermt waarin het dier leeft.

Het aantal koala’s is in korte tijd drastisch afgenomen, want in 2016 waren er nog zo'n 330.000 exemplaren. De snelle afname heeft onder andere te maken met een hevige hittegolf in Australië in 2018, waardoor veel koala’s stierven door een gebrek aan water. Daarnaast is de grootschalige ontbossing een belangrijke reden, omdat koala's in eucalyptusbossen wonen en de bladeren van die boom eten. Doordat het dier steeds vaker zijn voedselvoorziening en habitat verliest, ligt extinctie op de loer.

En juist tegen die ontbossing wordt veel te weinig gedaan, stelt de AKF. De vereniging heeft daarom de Koala Protection Act bedacht, een wet waarin vooral de nadruk ligt op de bescherming van de bomen waarin het dier leeft. De huidige regelgeving richt zich namelijk op de bescherming van de dieren zelf, maar niet op de bescherming van de habitat.

De Australische overheid heeft in de afgelopen zes jaar geen enkel plan gemaakt om de koala's te beschermen, zegt de AKF. Volgens de vereniging is er zelfs geen nationaal herstelplan gemaakt, hoewel dat zes jaar geleden wettelijk werd opgelegd.