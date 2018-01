Steeds meer ratten komen naar boven door regen en zelfs het paleis kampt met plaag SPS & MU

24 januari 2018

08u25 9 Dieren Steeds meer ratten komen naar de oppervlakte door de aanhoudende regen. Bestrijdingsbedrijf Rentokil kreeg de afgelopen weken vijftien procent meer oproepen. Op sommige plekken komen de ratten zelfs uit het toilet, meldt Het Nieuwsblad.

Door de hevige regenval van de afgelopen weken zijn heel wat riolen overstroomd. Als dan ook nog eens beken en waterlopen overstromen, slaan de ratten op de vlucht. Ze komen dus steeds vaker naar de oppervlakte en belanden zo in hoger gelegen gebieden zoals in tuinen en soms zelfs in huizen.

De indringers kunnen op verschillende manieren in ons huis binnendringen. “Een garagepoort die slecht afsluit, een half afgedicht kelderluik of een gebroken riool waar het water snel stijgt”, zegt Nico Lenaerts, operational manager bij Rentokil.

Wat moet je doen?

Ratten leven in familieverband. Eenmaal een rat de weg weet naar je huis, gaat het knaagdier die dan ook doorvertellen aan andere ratten. Het is dus belangrijk om een aangetroffen rat meteen af te zonderen en eventueel te doden.

Volgens Natuurpunt houden ratten zich vooral op in steden omdat daar meer menselijk afval terug te vinden is. Het is dus belangrijk om vuilnisbakken goed af te sluiten.

Smartphone

Zelfs het koninklijk paleis in Laken kampt momenteel met een rattenplaag. Rentokil gaat daarom elektronische vallen installeren die de knaagdieren moeten uitroeien. Zo plaatst het bedrijf op het domein tussen de 50 en 80 vallen die aangesloten zijn op één enkele smartphone.

"Het gaat om de zogenaamde 'PestConnect'", luidt het bij de firma. "De rat schuilt in de doos en haar aanwezigheid doet een staafje met CO2 afgaan die het dier eerst in slaap brengt en daarna verstikt. Dankzij de internetaansluiting kunnen wij perfect volgen waar de dode dieren te vinden zijn, zodat wij de hoeveelheden CO2 opnieuw kunnen aanvullen. Dit is een veel milieuvriendelijkere methode dan overal gif te verspreiden waaraan ook andere dieren kunnen sterven. Bovendien zijn steeds meer ratten immuun voor vergif en moeten we dus nieuwe methodes zoeken om ze te verdelgen."