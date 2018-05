Steeds meer haaien voor Spaanse kust gespot: opnieuw drie meter lange haai opgedoken voor kust in Málaga

lg

15 mei 2018

12u12

Bron: AD.nl, Nu.nl 5

Toeristen merkten zondag een drie meter lange blauwe haai op die in laag water vlak voor de kust van Fuengirola in Málaga zwom. De kustwacht haalde iedereen uit het water en sloot gedurende vier uur zo'n acht kilometer van het strand af voor bezoekers. De blauwe haai kan gevaarlijk zijn voor mensen, maar is niet agressief zolang het zich niet bedreigd voelt. Hoewel het erg uitzonderlijk is dat de dieren zo dicht bij de kust komen zwemmen, zijn in Spanje al meerdere grote haaien vlak bij het strand gespot. Het gaat vermoedelijk steeds om de blauwe haai. Waarom de dieren steeds vaker en dichter bij stranden komen zwemmen, is niet duidelijk. Vermoedelijk zijn ze gedesoriënteerd of ziek.

Een maand geleden werd een twee meter lange haai gezien aan de haven van Allicante, in de wijk San Gabriel. Daarvoor werd een soortgenoot opgemerkt in de haven van Torrevieja. Vorige zomer schrokken toeristen toen een heel brutale haai voor de kust van het Illetas-strand in Palma de Mallorca kwam zwemmen.