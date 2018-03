Starmageddon: duizenden zeesterren spoelen aan in Kent TK

05 maart 2018

Bron: Independent 6 Dieren Wie dit weekend een wandeling wilde maken langs de zee in Ramsgate (Kent), was getuige van een opmerkelijk (en erg zielig) schouwspel. Het hele strand lag bezaaid met duizenden aangespoelde zeesterren. Experts wijzen met een beschuldigende vinger naar de 'Beast from the East'.

Het was de Britse Lara Maiklem (47) die het bizarre tafereel wereldkundig maakte. In de Facebookgroep 'Mudlark London' postte ze verschillende foto's van de aangespoelde zeesterren. Het zijn er duizenden; op bepaalde stukken van het strand kan je zelfs geen zand meer zien. Maiklem was danig onder de indruk. "Er waren zeesterren zo ver het oog reikte. En dat niet alleen, er lagen ook vissen, krabben, zee-egels en een paar meeuwen tussen. En we vonden ook een vals gebit."

Volgens experts spoelden de dieren aan na de zware koudegolf van afgelopen week, die vooral in Groot-Brittannië erg zwaar toesloeg. De combinatie van de harde wind - 'The Beast from the East' - en de lage temperatuur van het zeewater werd hen fataal: de storm rukte hen los van de zeebodem en omdat ze door de koude verslapt waren, hadden ze niet genoeg kracht om zich weer vast te zetten. De zeestromen deden de rest en gooiden de beestjes op het strand. Daar vroren de meeste al snel dood. "Sommigen waren nog in leven", aldus Maiklem. "Daarvan hebben we er zo veel mogelijk terug naar de zee gebracht."

Het is een gruwelijk schouwspel, maar toch is dit verschijnsel niet zo heel uitzonderlijk. "Het gebeurt ieder jaar wel een of meerdere keren dat grote groepen zeesterren aanspoelen", klinkt het. "Maar dit zijn er nu wel heel erg veel."