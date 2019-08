Stadskraaien hebben te veel cholesterol door fastfood KVE

27 augustus 2019

18u14

Bron: IPS 2 Dieren De zwarte kraai zie je steeds vaker in steden en daar mag hij graag in vuilnisbakken en afvalcontainers neuzen. Hij vindt er onder meer resten van fastfoodmaaltijden. Heeft dat gevolgen voor het cholesterolgehalte in het bloed van de vogels? Ja, stelden onderzoekers van Hamilton College in New York vast. Kraaien die in de stad wonen, hebben een hoger cholesterolgehalte dan hun soortgenoten buiten de stad. En fastfood is de oorzaak.

Ze onderzochten 140 nestvogels, jonge kraaien in landelijk, voorstedelijk en stedelijk gebied in Californië. Hun conclusie was duidelijk: hoe stedelijker de omgeving, hoe hoger het cholesterolgehalte in het bloed van de kraai.

Wellicht waren fastfoodresten de oorzaak. Om dat zeker te zijn deden de onderzoekers een experiment met cheeseburgers van de fastfoodketen McDonald’s. Op het platteland bij New York lieten ze er achter in de buurt van kraaiennesten.

Het cholesterolgehalte bij kraaien die in de buurt van de achtergelaten cheeseburgers woonden, bleek 5 procent hoger te liggen dan bij hun buren die geen fastfood in hun omgeving vonden. Hun cholesterolwaarden kwamen zelfs in de buurt van die van stadskraaien.

Vossen en mussen

Een gelijkaardige verhoging van het cholesterolgehalte is eerder al vastgesteld bij andere dieren die in de buurt van mensen leven, onder meer bij vossen en mussen.

Is het teveel aan cholesterol schadelijk voor de kraaien? Daarover is nog geen zekerheid.

Stadskraaien leven doorgaans minder lang dan hun soortgenoten op het platteland, maar het cholesterolpeil lijkt daarin geen rol te spelen. Meer nog, het lijkt hun lichaamsconditie te verbeteren doordat ze wat dikker worden.

Effecten pas na jaren

Toch is hamburgers en andere fastfood voederen aan kraaien geen goed idee, zegt biologe Andrea Townsend, die het onderzoek leidde. “We weten dat een teveel aan cholesterol bij mensen ziektes veroorzaakt, maar bij een wilde vogel weten we niet wanneer je van een teveel kunt spreken.

“Mogelijke negatieve effecten door verhoogde cholesterol kunnen ook later verschijnen. Bij mensen kan het vele jaren duren voordat overmatige cholesterol tot ziekte leidt.”

De studie verscheen in het tijdschrift The Condor: Ornithological Applications.

