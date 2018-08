Sprotje met succes geopereerd nadat dierenbeul haar in oven stak Peter Lanssens

10 augustus 2018

18u35

Bron: eigen berichtgeving 0 Dieren Sprotje, de kat die begin juni door een dierenbeul in een oven werd gestopt, wordt weer de oude. Dat is nu zeker, na een geslaagde operatie gisterenochtend in dierenartsenpraktijk Overleie in Kortrijk. Daar werd een laatste resterende wonde aan de linkerflank van de kat, die kant was het zwaarst verbrand, met succes gehecht. De operatie gebeurde onder verdoving.

“Nog veertien dagen en Sprotje is helemaal hersteld”, zegt dierenarts Valérie Huvaere. “Sprotje mag dan ook binnen twee weken naar haar nieuwe thuis. De dienst Dierenwelzijn zet het licht op groen. Het gezin dat Sprotje zal adopteren, blijft liever op de achtergrond, maar we kunnen wel meegeven dat het over familie gaat van Joshua Dutré, eveneens dierenarts in onze praktijk”, aldus Valérie Huvaere.

Het verhaal van Sprotje, de kat zat een kwartier in een snikhete oven, trof erg veel mensen. Het beroert nog steeds de gemoederen. Dierenartsen Overleie, stad Kortrijk en dierenrechtenorganisatie GAIA legden een strafklacht neer bij het parket tegen de dader, Oekraïner A.P.

De maximumstraf voor zware dierenmishandeling is in de correctionele rechtbank 6 maanden, 16.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren. Een crowdfundig voor Sprotje bracht zo’n 15.000 euro op. Het geld gaat naar goeie doelen.