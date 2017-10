Spinnen doden? Dat trekt net meer spinnen aan 13u43

Bron: VTM Nieuws 16 Thinkstock Dieren Ben jij ook zo iemand die bij het zien van een spin meteen een schoen of boek zoekt, dan denk je in het vervolg best even twee keer na. Spinnen doden trekt immers meer spinnen aan. Dat zegt Koen Van Keer, spinnenspecialist van Natuurpunt, aan VTM Nieuws. "Leef er gewoon mee samen. Ze doen niemand kwaad, integendeel."

De herfst is inmiddels in het land, en daarmee ook de spinnen. Niet dat ze zijn weggeweest, want spinnen zijn er altijd. "Spinnen zitten vaak al de hele tijd in huis en verlaten nu pas hun web", zegt Van Keer, "om op zoek te gaan naar een vrouwtje. Ze verlaten hun web en vallen zo sneller op bij mensen.



Maar ook al heeft u het niet begrepen op spinnen, ze doden is volgens Van Keer geen goed idee. "Dat heeft juist een omgekeerd effect", klinkt het. "Spinnen doen niemand kwaad, integendeel. Ze eten andere insecten op en zijn dus zeer nuttig in huis. Als je een spin gaat doden, is er meer voedsel voor andere spinnen en zullen ze meer eitjes gaan produceren, waardoor er dus meer spinnen zullen bij komen."



Toch een spinnenfobie? Deze weetjes over de achtpotige beestjes doen jouw angst in het beste geval lichtjes wegebben.