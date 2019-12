Spin ontdekt waarvan giftige beet menselijk vlees doet afsterven HR

17 december 2019

09u01

Bron: Newsweek, Futura Planète, BFMTV 4 Dieren Wetenschappers hebben in Mexico een nieuwe spin ontdekt waarvan de giftige beet menselijk vlees doet afsterven. De ‘Loxosceles tenochtitlan’ behoort tot eenzelfde familie van vioolspinnen die ook in Europa voorkomt. Bij een Belgische toerist leidde zo’n spinnenbeet enkele jaren geleden bijna tot de amputatie van zijn beide benen.

De ‘Loxosceles tenochtitlan’ kom je liever niet tegen wanneer je onder de Mexicaanse zon ligt te bruinen. Een beet infecteert je namelijk met een krachtig gif dat je bloedvaten vernietigt. Zo’n spinnenbeet is zelden dodelijk, maar resulteert wel in necrose van de huid - het plaatselijk afsterven van weefsel.

Necrotisch weefsel

Naast pijn veroorzaakt een beet ook koorts, vermoeidheid, gewrichtspijn en misselijkheid. De wonde is eerst een paarsachtige vlek met een ontstoken rode wand, en kan zich ontwikkelen tot necrotisch weefsel. Dat heeft meestal een donkere, bijna zwarte kleur.

Volgens ‘Futura Planète’ zijn er in geval van beten weinig behandelingen beschikbaar. Alleen antibiotica kunnen het risico op secundaire infecties voorkomen.

Spinnenparadijs

Spinnen van de familie Loxosceles komen bijna overal ter wereld voor, maar nergens zijn er zoveel als in Mexico. Van de 140 soorten die wereldwijd bekend zijn, komen er een 40-tal voor in Mexico. Hun naam ‘vioolspinnen’ danken ze aan een donker vlekje op hun rug dat aan een viool doet denken.

De nieuw ontdekte spin is familie van de ‘Loxosceles tenochtitlan’ die ook in Europa voorkomt, vooral in de buurt van de Middellandse Zee.

Belgische toerist gebeten

Een 69-jarige Belgische toerist die op vakantie was in Frankrijk ontsnapte in de zomer van 2016 maar nipt aan een amputatie van zijn beide benen. Na een nachtje slapen werd hij plots wakker met pijn aan beide knieën. Het bleek dat hij tijdens zijn slaap verschillende beten had gekregen van een vioolspin.

Dubbele amputatie

Op spoedgevallen in Avignon schreven artsen de man antibiotica voor, maar na enkele dagen verslechterde situatie zeer ernstig. De artsen overwogen een dubbele amputatie om te vermijden dat de infectie zich verder verspreidde. Uiteindelijk slaagden ze er met intensievere antibiotica toch in de infectie te stoppen zonder deze drastische maatregel.

