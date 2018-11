Speurders ontdekken horrorslachthuis voor tijgers in Tsjechië kv

20 november 2018

19u05

Bron: Science Alert, The Guardian 16 Dieren De illegale handel in lichaamsdelen van tijgers is niet alleen een probleem in Azië. In Tsjechië werden de voorbije vijf jaar steeds meer illegale tijgerproducten in beslag genomen. Recent stootten speurders ook op walgelijke taferelen in een tijgerslachthuis in Praag. De onderzoekers vermoeden dat dergelijke kweekfaciliteiten ook elders in Europa bestaan. Aziatische kopers geven immers de voorkeur aan ‘Eurotijgers’.

Inspecteurs van het Tsjechische Milieu-inspectoraat (CIZP) organiseerden in juli Operatie Trofee, waaraan meer dan 200 politieagenten en douaniers meewerkten. Ze vielen binnen op tien locaties in Praag en in de Bohemen.

Horrorslachthuis

Zelfs de meest ervaren speurders van Operatie Trofee waren geschokt door wat ze op een van de locaties aantroffen. “Ik werk al 25 jaar voor het inspectoraat, maar de situatie daar was echt verschrikkelijk”, zegt Pavla Rihova, hoofdinspecteur bij het CIZP. “Als je het je kan inbeelden: een oude diepvriezer, zonder elektriciteit, vol vlees en dode lichamen, die al twee jaar in de tuin staat. Absoluut onvoorstelbaar.”

In het slachthuis lag een pas gedode vier jaar oude tijger uitgestrekt op de grond. Hij miste een oog en bloedde uit een kogelwonde in de nek. Uit een autopsie bleek dat het dier door de keel geschoten was, zodat zijn kostbare pels ongeschonden bleef. Daarnaast troffen de inspecteurs ook een aantal tijgers, leeuwen en poema’s aan in verschillende stadia van ontbinding, alsook verwerkingsapparatuur: een kookpot waarin bouillon werd bereid, elektrische zagen, haken,… De dieren werden gekweekt op een ander domein, waar ze gehouden werden in smerige betonnen hokken en kooien.

Circusfamilie

Sinds 2013 zagen de Tsjechische autoriteiten een toename in de inbeslagname van tijgerproducten en tijgerdelen. Dat jaar werd een man gearresteerd die bijna 8 kilogram aan tijgerbeenderen bij zich had. Het ging om een volledig skelet dat was samengesteld uit de resten van twee aparte individuen. Later werden ook botten ontdekt in luidsprekers en werden tanden en klauwen, allerlei poeders en vloeistoffen, wijn bouilloningrediënten - alles op basis van tijgers - in beslag genomen.

Uiteindelijk kwamen de speurders een internationaal crimineel netwerk op het spoor. Centraal stond Ludvík Berousek, een lid van een bekende Tsjechische circusfamilie, die een kweekcentrum voor tijgers en leeuwen runt. Officieel verkoopt hij de dieren aan circussen en kinderboerderijen, maar in werkelijkheid bracht hij ze vaak naar een taxidermist, met wie hij de dieren slachtte en verwerkte. De producten werden verkocht aan Vietnamese afnemers.

Chinese geneeskunde

De grote katten worden in dergelijke faciliteiten illegaal gekweekt en geslacht voor hun organen, waarvoor veel geld wordt neergeteld op de zwarte markt voor traditionele Chinese medicijnen.

Volgens een rapport van het CIZP is één tijger voldoende voor de productie van tien kilogram bouillon, die verkocht wordt voor meer dan 60 euro per gram. Voor een tijgerklauw tellen liefhebbers ongeveer 100 euro neer. Tijgerhuiden zijn 2000 à 4000 euro waard.

Levende tijgers, die verkocht worden aan kinderboerderijen en circussen, zijn ongeveer 22.000 euro waard, zo zegt dierenrechtenorganisatie Four Paws. Maar zodra de jonge welpjes ouder worden, zijn ze te gevaarlijk en zijn ze dood meer waard dan levend.

Ook elders in Europa

Momenteel leven er nog minder dan 4000 tijgers in het wild. In het wild en in dierentuinen kunnen tijgers makkelijk 20 jaar worden, maar in de privékwekerijen in Tsjechië worden ze gemiddeld nog niet eens vijf.

De speurders sluiten overigens niet uit dat dergelijke faciliteiten ook elders in Europa bestaan. “We waarschuwen er al jaren voor dat de illegale handel in tijgerproducten een groot probleem is in Europa en niet enkel in Azië”, zegt Rihova. “Er leven veel tijgers in gevangenschap in Europa en er is geen overzicht van wie er heeft en waar.” De hoofdinspecteur pleit voor Europese maatregelen. “Zonder registratie, documentatie en de geregistreerde verplaatsing van dieren van de ene kweker naar de andere, kan je geen overzicht hebben.”

Kwaliteitslabel

“In Azië heerst het wijdverspreide geloof dat tijgers uit Europa groter en sterker zijn”, zegt Kieran Harkin van Four Paws. “De Europese afkomst staat voor kwaliteit. Aziatische handelaars in wilde dieren zeggen openlijk dat zij en hun klanten Eurotijgers verkiezen.”

“De wereld heeft al meer dan 90 procent van al haar tijgers verloren”, aldus Harkin. “We roepen de Europese commissie op om de bedreigde tijgers te beschermen en om de commerciële handel in tijgers in gevangenschap te verbieden. Tijgerhandelaars en hun wrede bedrijfsmodel zouden niet langer een plaats mogen hebben in de EU.”