Spermabank moet Afrikaanse pinguïn redden van uitsterven ttr

28 januari 2019

17u59

Bron: UNTV News, Reuters 0 Dieren Een nieuwe spermabank in Zuid-Afrika moet de Afrikaanse pinguïn redden van de ondergang. Het is de enige pinguïnsoort die met uitsterven wordt bedreigd. Het aantal broedparen nam op twintig jaar tijd af van zo’n 5 miljoen naar 50.000.

Wetenschappers richtten in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Kaapstad een spermabank op om te verhinderen dat de Afrikaanse pinguïn, die enkel langs de Zuid-Afrikaanse en Namibische kust voorkomt, voorgoed zou verdwijnen. Volgens Endangered Wildlife Trust (EWT) is niet alleen de opwarming van de aarde de grote boosdoener. “Ook de commerciële visvangst zorgt ervoor dat de dieren onvoldoende voedsel vinden en uiteindelijk sterven”, klinkt het.

“Mensen komen speciaal naar hier om die pinguïns te zien”, zegt Shane Rutgers, bioloog bij het Two Oceans Aquarium in Kaapstad. “Met het sperma en met in-vitrofertilisatie kunnen we de toekomst verzekeren, zodat de volgende generaties ook de Afrikaanse pinguïns aan onze kust kunnen bewonderen.” Pinguïns Agape en Ayoba, die al het langst in het aquarium leven, zijn de eerste donoren voor de nieuwe spermabank.

Andere inspanningen

“De in-vitrostudie is slechts een van de vele inspanningen om de toekomst van de Afrikaanse pinguïn te verzekeren”, zegt Katta Ludynia, onderzoeker bij SANCCOB, het instituut voor zeevogelbescherming in Afrika. Daarnaast moeten zieke of gewonde pinguïns die hersteld zijn, opnieuw in de natuur worden vrijgelaten.

Het instituut voor zeevogelbescherrming in Afrika redde al meer dan 100.000 zeevogels sinds de start van de organisatie in 1968.

Bekijk ook: