Spaanse veehouders protesteren tegen beren in Pyreneeën

22 augustus 2019

19u03

Honderden Spaanse veehouders hebben geprotesteerd tegen beren in de Pyreneeën en roepen op tot de verwijdering van de beesten. Ze beschouwen de roofdieren als een grote bedreiging voor hun veestapel en zeggen dat er dit jaar al meer dan zeshonderd schapen zijn gedood in het grensgebergte tussen Frankrijk en Spanje.

De beer was zo goed als uitgestorven totdat de Spaanse overheid twintig jaar geleden begon met het uitzetten van Sloveense beren in het gebergte. Momenteel leven er ongeveer vijftig in het gebied, vooral in het Franse departement Ariège.



Natuurbeschermers zeggen dat de dieren een bijdrage leveren aan het in stand houden van het ecosysteem, boeren en herders zeggen dat hun vee steeds vaker door beren wordt aangevallen. De meeste schapen zouden zijn omgekomen toen ze op de vlucht voor beren van de rotsen vielen.



Begin deze maand hebben Franse burgemeesters en andere bestuurders hun regering opgeroepen de beren uit het Franse deel van de Pyreneeën weg te halen.