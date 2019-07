Spaanse bar beschildert ezels zodat ze op zebra’s lijken voor feestje: klacht ingediend KVDS

17 juli 2019

15u47

Bron: Andalucía Información, Canal Sur 6 Dieren Een strandbar in het Spaanse kustplaatsje El Palmar heeft een klacht aan haar broek nadat ze voor een feestje twee ezels beschilderde zodat ze op zebra’s zouden lijken. Een man uit de streek maakte er een filmpje van en postte dat verontwaardigd op Facebook.

“Laat je niet in de luren leggen, dit is niet de Serengeti met zijn weidse vlakken, leeuwen en andere dieren”, schreef Angel Tomás Herrera Peláez bij de beelden, die zaterdag opgenomen werden.

Feestje

Volgens lokale media zou in de bar een feestje georganiseerd zijn met safarithema. In een wei naast het gebouw liepen inderdaad twee beschilderde ezels in de brandende zon, zonder dat er ergens een schaduwplekje was.





De man meldde wat hij gezien had aan een milieuorganisatie. Het Platforma Madre Tierra gaf het op zijn beurt door aan het ministerie van landbouw (OCA) in Medina Sidonia en de natuurbeschermingseenheid (Seprona) van de Spaanse politie (Guardia Civil). De OCA begon naar eigen zeggen maandag al een onderzoek.

Volgens de milieuactivisten gaat het om een schending van de dierenbeschermingswet in Andalusië. Ezels zijn in de regio een beschermde diersoort.

De organisatoren van het feestje zeggen op hun beurt dat de verf onschadelijk was en ook wel eens wordt gebruikt op feestjes om kinderen te schminken.

Klachten

De strandbar zelf zou volgens plaatselijke media alleen gebruikt worden voor feestjes en events, zoals huwelijken. Er zouden in het verleden al verscheidene keren klachten geweest zijn.