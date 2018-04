Sofie (23) kampt al jaren met depressie. Therapie met paarden helpt haar het best Stijn Defoirdt

19 april 2018

18u47

Bron: VTM NIEUWS 17 Dieren Sofie is 23 jaar, maar heeft al jaren te kampen met een depressie en suïcidale gedachten. Ze ging al in opname in het ziekenhuis en volgt therapie bij psychologen en psychiaters. Maar de therapie die het meeste helpt, is equitherapie, ofwel therapie met paarden. De therapie is niet erkend door de overheid en is er geen officiële terugbetaling.

Elke equitherapeute gaat volgens zijn of haar eigen manier te werk, maar bij Equi Libre in Balegem, bij Oosterzele, begint elke sessie met een goed gesprek. Therapeute Caroline Brackenier overloopt de moeilijkheden waarmee de cliënt de afgelopen tijd geworsteld heeft. Daarna mag de cliënt zelf oefeningen kiezen om uit te voeren met het paard.

“Dit is voor mij de meest effectieve vorm van therapie”, zegt Sofie Van Wijnsberge die equitherapie volgt bij Equi Libre. Ze worstelt al jaren met depressieve en suïcidale gevoelens. Nadat ze een plan had gemaakt om een einde te maken aan haar leven, besefte ze dat ze in opname moest gaan in het ziekenhuis. Daarna volgde ze therapieën bij psychologen en psychiaters. Dat was voor Sofie niet genoeg. “Je kunt alles wel op een blaadje schrijven als je je eens slecht voelt, maar verder doe je er niets mee. Ik wil iets dat meer praktijkgericht is”, zegt Sofie.

Sofie heeft in haar leven al heel wat mensen verloren en omdat ze naar eigen zeggen heel emotioneel is, kan ze dat verlies moeilijk verwerken. "Het ene was nog niet verwerkt of het andere was er al. Op een bepaald moment is de emmer overglopen", zegt ze. Bij de paarden kan ze even al die zorgen opzij zetten en is ze alleen maar gefocust op het moment. "Ik haal hier voldoende energie uit om er weer een hele week tegenaan te gaan", zegt Sofie na de sessie.

Psychotherapie

Equitherapie is een vorm van psychotherapie. Het kan een oplossing zijn voor mensen die te maken hebben met angsten, depressie, burn-out, ADHD, laag zelfvertrouwen, … Je mag het niet verwarren met hippotherapie, wat vaak bij mensen met een beperking toegepast wordt. Daar wordt meer op bewegingsoefeningen gefocust.

“Paarden hebben een lage hartslag en ze hebben een groot elektromagnetisch veld. Dat brengt de mens zelf tot rust”, zegt de therapteute Caroline Brackenier. Maar het is vooral het toepassen van bepaalde vaardigheden zoals, de leiding nemen of controle hebben over de situatie, dat cliënten toepassen in hun dagelijks leven. “Bovendien focussen cliënten zich heel erg tijdens de oefeningen en vergeten ze even hun zorgen”, zegt Brackenier. Een sessie van anderhalf uur bij Equi Libre kost veertig euro.

Niet officieel erkend

Equitherapie wordt niet officieel erkend door de overheid. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft wel een wettelijk kader gemaakt voor alle vormen van psychotherapie, maar onderhandelt nog over de erkenning van de verschillende beroepen. “Samen met de beroepsgroepen wil de minister bepalen welke beroepen apart erkend moeten worden en welke niet. Het moet ook duidelijk zijn welke opleiding bij welk beroep hoort”, klink het bij de FOD Volksgezondheid.

Het RIZIV bevestigt dat er geen officiële, en dus verplichte, terugbetaling bestaat voor equitherapie. Ziekenfondsen mogen dat op eigen initiatief doen maar uit een rondvraag bij de grote ziekenfondsen blijkt dat die geen terugbetaling voorzien.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.